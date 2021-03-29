Завершены проектные работы мультиспортивного центра в Тростянце

«Проектные работы завершены, и объект подаем на конкурных комиссию при Минмолодьспорт для финансирования.
Искренне надеемся на поддержку государства, народных депутатов, спортивных функционеров.
Громаде очень нужен этот спортивный объект.
Тростянец - город спорта!!!», - написал он.
Как сообщает Спортпроект, «завершена работа по проектированию мультиспортивного центра с бассейнами Н2О в Тростянце (Сумская обл.). Проект получил положительное заключение Государственной экспертизы.
Многофункциональный комплекс Н2О (общей площадью 7 600 м2) запланировали разместить в зоне спортивного кластера г. Тростянец рядом с Футбольной Академией».