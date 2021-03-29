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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:151

Завершены проектные работы мультиспортивного центра в Тростянце

Об этом сообщил мэр Тростянца Юрий Бова в Фейсбуке.

«Проектные работы завершены, и объект подаем на конкурных комиссию при Минмолодьспорт для финансирования.

Искренне надеемся на поддержку государства, народных депутатов, спортивных функционеров.

Громаде очень нужен этот спортивный объект.

Тростянец - город спорта!!!», - написал он.

Как сообщает Спортпроект, «завершена работа по проектированию мультиспортивного центра с бассейнами Н2О в Тростянце (Сумская обл.). Проект получил положительное заключение Государственной экспертизы.

Многофункциональный комплекс Н2О (общей площадью 7 600 м2) запланировали разместить в зоне спортивного кластера г. Тростянец рядом с Футбольной Академией».

Спорт
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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