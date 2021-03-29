В Сумах начали слушать дело о надругательстве над могилой киборга Заречный райсуд Сум рассматривает дело по факту надругательства над могилой Героя Украины Сергея Табалы.

1 апреля состоялось первое заседание по существу, сообщает «Судебный репортер».

Согласно обвинению, днем 7 марта этого года Олег Котляр, проходя мимо Аллею Славы на кладбище, умышленно снял с могилы киборга Сергея Табалы флаг Добровольческого Украинский Корпуса «Правый сектор». Флаг спрятал под куртку и понес домой.

Напомним: Сергей Табала - самый молодой «киборг». 18-летний сумчанин погиб в 2014 году при обороне Донецкого аэропорта.

Об исчезновении флага с могилы в полицию сообщил его дедушка, который пришел туда накануне Дня украинского добровольца. В тот же день полиция разыскала подозреваемого. Им оказался 49-летний житель города. Мужчина объяснял свой поступок тем, что был в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что делает.

В начале заседания О.Котляр свою вину признал, но отрицал умысел надругаться над местом захоронения. Рассказал, что тогда шел домой через кладбище мимо Аллеи с рабочего вызова, потому что работает сантехником.

В суде он просил прощения у дедушки Сергея Табалы, который в этом деле является потерпевшим. Утверждал, что уважает память героев и говорил, что не помнит, как и зачем забрал флаг. На вопрос прокурора и судьи уверял, что это был именно он, а чья была могила не смотрел. Теперь О.Котляр настаивал, что в состоянии алкогольного опьянения не находился.

Пострадавший таким извинениям не верит и говорит, что снять именно этот флаг случайно, проходя мимо, там невозможно. Для этого надо умышленно зайти на Аллею Славы.

В судебном заседании просмотрели видео с камер наблюдения, по которому полиция установила личность обвиняемого. Из записи видно, как человек подходит к могиле Сергея Табалы и читает надпись. Затем около 10-ти минут ходит, рассматривает и читает фамилии на других могилах. После этого возвращается и забирает флаг. Прячет его и сразу идет в том же направлении, откуда и пришел. Суда после видео обвиняемый пояснил, что пошел сесть на маршрутку. Однако после вопросов судьи признался, что был пьян, а потому ничего не помнит.

За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Следующее заседание назначили на 21 апреля.

27 марта в Сумах произошел аналогичный случай. 41-летний житель района снял флаг с могилы Евгения Коростелева, похороненного на Аллее Славы. По факту надругательства над могилой открыто уголовное производство.