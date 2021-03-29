Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:30211

В Сумах начали слушать дело о надругательстве над могилой киборга

Заречный райсуд Сум рассматривает дело по факту надругательства над могилой Героя Украины Сергея Табалы.

1 апреля состоялось первое заседание по существу, сообщает «Судебный репортер».

Согласно обвинению, днем 7 марта этого года Олег Котляр, проходя мимо Аллею Славы на кладбище, умышленно снял с могилы киборга Сергея Табалы флаг Добровольческого Украинский Корпуса «Правый сектор». Флаг спрятал под куртку и понес домой.

Напомним: Сергей Табала - самый молодой «киборг». 18-летний сумчанин погиб в 2014 году при обороне Донецкого аэропорта.

Об исчезновении флага с могилы в полицию сообщил его дедушка, который пришел туда накануне Дня украинского добровольца. В тот же день полиция разыскала подозреваемого. Им оказался 49-летний житель города. Мужчина объяснял свой поступок тем, что был в состоянии алкогольного опьянения и не понимал, что делает.

В начале заседания О.Котляр свою вину признал, но отрицал умысел надругаться над местом захоронения. Рассказал, что тогда шел домой через кладбище мимо Аллеи с рабочего вызова, потому что работает сантехником.

В суде он просил прощения у дедушки Сергея Табалы, который в этом деле является потерпевшим. Утверждал, что уважает память героев и говорил, что не помнит, как и зачем забрал флаг. На вопрос прокурора и судьи уверял, что это был именно он, а чья была могила не смотрел. Теперь О.Котляр настаивал, что в состоянии алкогольного опьянения не находился.

Пострадавший таким извинениям не верит и говорит, что снять именно этот флаг случайно, проходя мимо, там невозможно. Для этого надо умышленно зайти на Аллею Славы.

В судебном заседании просмотрели видео с камер наблюдения, по которому полиция установила личность обвиняемого. Из записи видно, как человек подходит к могиле Сергея Табалы и читает надпись. Затем около 10-ти минут ходит, рассматривает и читает фамилии на других могилах. После этого возвращается и забирает флаг. Прячет его и сразу идет в том же направлении, откуда и пришел. Суда после видео обвиняемый пояснил, что пошел сесть на маршрутку. Однако после вопросов судьи признался, что был пьян, а потому ничего не помнит.

За содеянное мужчине грозит до трех лет лишения свободы. Следующее заседание назначили на 21 апреля.

27 марта в Сумах произошел аналогичный случай. 41-летний житель района снял флаг с могилы Евгения Коростелева, похороненного на Аллее Славы. По факту надругательства над могилой открыто уголовное производство.

Право
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине 59 752 случая COVID-19: подробности
Сегодня 09:00
В Сумах поменяли поставщика горячей воды для трети города
31.03.2021 15:37
«Здесь хорошие тарифы и любезный персонал, приходите, попробуйте!»
31.03.2021 08:59
На Сумщине еще 500 человек получили прививки от COVID-19
Сегодня 08:36
В Сумах начали слушать дело о надругательстве над могилой киборга
Сегодня 08:30
На Сумщине еще 786 случаев заболевания коронавирусом, в Украине - антирекорд
Сегодня 08:27
Завершены проектные работы мультиспортивного центра в Тростянце
Сегодня 08:15
Сегодня в Сумах стартует «Финал четырех» Кубка Украины (прямая трансляция)
Сегодня 08:05
В Сумах на заправке произошло ДТП
Вчера 23:38
В центре Сум патрульные обнаружили у мужчины шприц с наркотиками
Вчера 23:12
В Сумах новый троллейбус попал в ДТП
Вчера 20:28
Сумской центр профессионального развития педработников переезжает из школы № 30
Вчера 18:50
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Травяной ингалятор из Таиланда: преимущества средства от насморка и слабости
Вчера 18:36
Чем примечательна Toyota Corolla последнего поколения
Вчера 14:33
Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
Вчера 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
31.03.2021 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
31.03.2021 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
30.03.2021 15:55
Как работает сумская «первичка» в красной зоне
30.03.2021 15:26
Росія змінила порядок пропуску на свою територію осіб, які слідують на лікування
30.03.2021 13:53
Спалювання сухої рослинності – злочин проти довкілля!
30.03.2021 13:41
Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра
30.03.2021 09:15
Осторожно: клещи активизируются!
29.03.2021 18:08
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.