В центре Сум патрульные обнаружили у мужчины шприц с наркотиками В центре областного центра патрульные обнаружили у мужчины шприц с веществом, вероятно, наркотическим.

На улице Ильинской патрульные заметили подозрительного мужчину. Тот, увидев стражей порядка, резко пошел в обратном направлении. Инспекторы остановили гражданина. Он заметно нервничал. К тому же не смог ответить на вопрос о наличии запрещенных в обороте средств или веществ.

Патрульные провели 30-летнему сумчанину поверхностную проверку и обнаружили у него шприц с веществом бурого цвета, похожим на наркотическое.

На место происшествия патрульные вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции. Сейчас следователи открыли уголовное производство по ст. 309 (Незаконное хранение наркотических средств) УК.