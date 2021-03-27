Сегодня в Сумах стартует «Финал четырех» Кубка Украины (прямая трансляция) 2-3 апреля в манеже СумГУ состоится «Финал четырех» Кубка Украины по футзалу.

В пятницу состоятся два полуфинальных матча. Сначала в 13.00 на площадку выйдут «Продэксим» (Херсон) и харьковский «Монолит-Viva Cup».

А в 16.00 хозяева площадки АФФК «Сумы» сыграют с киевским «ХИТом».

В субботу пройдет финал.