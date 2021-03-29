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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской центр профессионального развития педработников переезжает из школы № 30

Школа №30 в Сумах расширяется. Заведение займет помещения, которые до этого сдавало в аренду.

31 марта депутаты горсовета приняли решение переселить одного из арендаторов - центр профессионального развития педагогических работников. На очереди также и библиотека, пишет Суспільне.

Начальная школа №30 имеет два корпуса - на улице Рыбалко и Ивана Сирко. В аренде была часть помещений на Ивана Сирко. Два верхних этажа занимает центр профессионального развития педагогических работников.

За аренду центр платит минимальные средства, рассказывает директор школы Лариса Сопина. «Там средства только за покрытие коммунальных услуг - тепло, вода, свет. Когда мы получим эти помещения в свое пользование, то у нас будет возможность посадить три класса. Вы же знаете, что наша школа - это школа, которая работает в режиме с 8 до 19.00, школа полного дня, почему и спрос так велик на школу - возможности родителям оставлять ребенка на целый день. По санитарным регламентам мы не имеем права начальные классы переводить на вторую смену», - говорит она.

В городском центре развития педагогов готовятся к переезду.

«Наше помещение требует ремонта, средства, понятно что, будут выделяться, потому что это не наше помещение. Ремонт там сделан, поэтому нам просто надо посмотреть, как интернет работает, потому что сейчас мы проводим заседания профессиональных сообществ, к нам присоединяются педагогические работники в онлайн-режиме», - рассказала директор центра Виктория Закорко.

Новое помещение расположено на улице Набережная реки Стрелка, 20. Ранее здесь находилась женская консультация, а до того детская поликлиника.

Методцентр займет все двухэтажное здание, планирует переехать сюда в течение месяца. Выделить именно это здание решили депутаты на сессии горсовета 31 марта. Во время заседания говорили о том, что школа переполнена, а сдача помещений в образовательных учреждениях в аренду запрещена новыми санитарным нормам.

«У школы находятся дома, буквально в 30 метрах, а мы их уже не включали в микрорайон школы, потому что она не может охватить, хотя бы забрать «Эспланаду» и начало Харьковской. Государственная служба качества образования при проверке прописала нам всем: так как школа №30 перегружена ученическим контингентом - 28-38 детей в одном классе, - в помещении учебного заведения размещаются информационно-методический центр управления», - рассказала начальник управления образования и науки Сумского горсовета Антонина Данильченко.

«Руководитель учебного заведения не может отказать родителям, дети которых там уже учатся, то есть это братик или сестричка, то обязательно берут и меньшего ребенка на обучение в то же учебное заведение», - рассказала директор департамента образования и науки Сумской облгосадминистрации Виктория Гробова.

Сумская школа №30 ранее была специализированной, сюда набирали по конкурсу. После отмены специализации в школу должны принимать по месту жительства.

Общество
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голова Сумської ОДА

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