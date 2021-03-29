Сумскую библиотеку-филиал № 15 переселят из школы в поликлинику Свободное помещение коммунальной собственности, в которое планируется переместить библиотеку-филиию № 15 из помещения школы № 30 «Уникум», находится в помещении детской поликлиники на ул. Ивана Сирко, 3.

Обращение администрации ССШ № 30 «Уникум» по решению вопроса о переносе библиотеки-филиала № 15 из помещения школы было рассмотрено на заседании постоянной депутатской комиссии по вопросам законности, взаимодействия с правоохранительными органами, предотвращения и противодействия коррупции, местного самоуправления, регламента, депутатской деятельности и этики, по вопросам имущества коммунальной собственности и приватизации.

Также, с целью решения вопроса были проведены совещания и консультации со структурными подразделениями городского совета, по результатам которых решено переместить библиотеку в другое, более просторное помещение, расположенное по адресу: ул. Ивана Сирко, 3.

Сегодня городские чиновники осмотрели здание, где вскоре должен разместиться библиотека с тем, чтобы убедиться в удобстве и функциональности помещений. Здание имеет отдельный вход и площадь около 200 кв. м.

Сейчас готовится соответствующий проект решения, который должны рассмотреть городские депутаты.