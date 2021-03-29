На Сумщине подвели климатические итоги марта В марте преобладала неустойчивая погода, обусловленная малоактивны атмосферными фронтами.

Наблюдались колебания температуры воздуха, проходили небольшие осадки. В первой декаде марта держался зимний режим погоды. В результате поступления теплой воздушной массы с запада с 14 марта произошло повышение температурного режима. Нарастание тепла до конца марта проходило медленно.

14 марта состоялся переход средней суточной температуры воздуха через 0°C (начало метеорологической весны), на севере и востоке области в пределах, на остальной территории на 9 дней позже среднего многолетнего срока.

Средняя месячная температура воздуха составляла 0-10 °C тепла, на 1,5-2 °C выше нормы. Максимальная температура воздуха в конце месяца повышалась до 13-14 °C тепла. Минимальная температура воздуха в начале месяца снижалась до 3-6 °C мороза.

Количество осадков за месяц составилj 9-22 мм, или 25-55% месячной нормы.

Устойчивый снежный покров с полей сошел, на юге области в начале марта, на остальной территории 11-18 марта, что на большей территории на 3-10, на юге на 16 дней раньше обычного срока.

Оттаивания почвы началось после схода снежного покрова. В связи с постепенным нарастанием тепла оно происходило медленно. На полную глубину грунт оттаял 16-28 марта, что на 13-26 дней раньше среднего многолетнего срока.