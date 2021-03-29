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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:09132

В Шостке поймали двух мошенников из Запорожья

Злоумышленники использовали популярную схему «ваш родственник попал в ДТП и срочно нуждается в дорогостоящей операции».

Только в течение недели в городе Шостка от действий аферистов пострадали трое местных пенсионеров. Злоумышленники звонили на домашние телефоны граждан и рассказывали, что их близкие родственники попали в дорожно-транспортное происшествие, во время которого тяжело травмированы и нуждаются в срочной дорогостоящей операции. Чтобы помочь родным, пенсионеры передавали курьеру, который приезжал к ним домой, все свои сбережения - десятки тысяч гривен. Только после этого пострадавшие звонили родным, от которых узнавали, что стали жертвами аферистов.

«Проведя комплекс оперативно-розыскных мероприятий, наши сотрудники уголовного розыска установили двух жителей Запорожья, которые в Шостке арендовали квартиру, - рассказывает Игорь Нагорный, начальник Шосткинского районного управления полиции. - Мужчинам 21 и 42 года, старший из них имеет семь судимостей».

Младший из разоблаченных мужчин признался, что на эти преступления пошел из-за тяжелого материального положения.

В полиции по этим фактам возбуждены уголовные производства по признакам ч. 2 ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Сейчас правоохранители проверяют указанных лиц на причастность к совершению других подобных преступлений на территории Сумщины, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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