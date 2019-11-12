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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:55189

В Сумах навели порядок на въезде в город

Работники компании по утилизации бытовых отходов "А-Муссон" привели в надлежащее состояние обочины дороги ул. Харьковская на въезде в город Сумы.

Лесополосы у дорог освободили от пластиковых бутылок, пакетов и других отходов.

Мусор, который пригоден для дальнейшей переработки, работники компании собрали в мешки и отправили на сортировочную линию ООО "А-Муссон". Это уже не первая подобная акция компании – в порядок приводили не только лесополосы у дорог, а и зоны отдыха в городе.

К сожалению, горожане и гости Сум не всегда сознательно относятся к порядку.

Компания напоминает, что период распада пластика - 400 лет, полиэтиленовых бутылок - 10 полиэтиленовых кульков – 20. Опыт показывает, что именно такого мусора на улицах города и в местах отдыха сумчан больше всего.

Экономика А-Муссон
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