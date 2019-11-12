В Сумах навели порядок на въезде в город

Лесополосы у дорог освободили от пластиковых бутылок, пакетов и других отходов.
Мусор, который пригоден для дальнейшей переработки, работники компании собрали в мешки и отправили на сортировочную линию ООО "А-Муссон". Это уже не первая подобная акция компании – в порядок приводили не только лесополосы у дорог, а и зоны отдыха в городе.
К сожалению, горожане и гости Сум не всегда сознательно относятся к порядку.
Компания напоминает, что период распада пластика - 400 лет, полиэтиленовых бутылок - 10 полиэтиленовых кульков – 20. Опыт показывает, что именно такого мусора на улицах города и в местах отдыха сумчан больше всего.
Судом подтверждена законность предписания Госпродпотребслужбы в отношении ООО «А-Муссон» о необходимости корректировки тарифа на вывоз ТБО на сумму 8,3 млн...
Компания «А-Муссон», которая 5 лет вывозила мусор с 3/4 части Сум, решила вместе с контейнерами и сетками забрать и бетонные...
Сегодня, 10 июня, на пл. Независимости снова тесно....
Сегодня, 5 июня, должна пройти сессия Сумского горсовета, которая определит перевозчиков мусора в Сумах по проведенного результатам конкурса....
Главным управлением Госпродпотребсдужбы выявлено завышение на 8,31 млн грн себестоимости услуг ООО «А-Муссон», что привело к существенному увеличению тарифа на...