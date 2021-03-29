В Сумах произошла утечка газа Сегодня, 1 апреля, в Сумах на ул. Водной обнаружили утечку газа.

С утра на месте работают газовики. Как сообщили в АО «Сумыгаз», при проведении обследования подземных сетей обнаружили утечку газа. Приступили к устранению.