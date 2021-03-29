В рамках проекта «Озеленение планеты» Сумская область получила саженцы сосны Главе Сумской облгосадминистрации Василий Фоме саженцы из Львовского лесного селекционно-семенного центра передал соорганизатор «Greening of the Planet» в Сумской области Дмитрий Кулибабин.

«Спасибо Львовщине за столь ценный подарок, - отметил Василий Хома. - Сумщина - первая область в Украине, которая присоединилась к глобальному экологическому проекту «Озеленение планеты». И уже 10 апреля вместе со всем миром мы будем сажать деревья. Эти саженцы из Львовского лесного селекционно-семенного центра мы высадем в Парке счастья в 12 микрорайоне областного центра.

Справка

Задача проекта «Озеленение планеты» - за один день 10 апреля высадить 1 млн деревьев в 100 странах мира и изменить экосознание людей во всем мире к уважительному отношению к природе. Приобщиться к глобальной екоинициативе «Озеленение планеты» может каждый человек на планете Земля, а также корпорации, компании, предприятия, организации, политики, блогеры и все люди, которые хотят, чтобы наша планета была свежей, чистой и с хорошим будущим, таким плацдармом, где можно жить.