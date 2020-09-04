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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:01178

Зарплата на Сумщине растет?

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что по сравнению с данным периодом прошлого года, размер зарплаты в области поднялся.

В феврале 2021г. начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 10408 грн (в целом по Украине - 12549 грн).

По сравнению с февралем прошлого года размер средней зарплаты в области увеличился на 16,2%; реальная зарплата с учетом изменений потребительских цен на товары

и услуги, и уровня налогов, выросла на 7,5%. 

Экономика Средняя зарплата
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