Зарплата на Сумщине растет?

В феврале 2021г. начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях Сумщины составила 10408 грн (в целом по Украине - 12549 грн).
По сравнению с февралем прошлого года размер средней зарплаты в области увеличился на 16,2%; реальная зарплата с учетом изменений потребительских цен на товары
и услуги, и уровня налогов, выросла на 7,5%.
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