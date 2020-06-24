Жителям Сумщины сообщено подозрение в незаконном обороте спирта Сообщено о подозрении группе из трех человек, у которых изъято 3 тонны спирта сомнительного происхождения на более 1 млн грн.

Сумской областной прокуратурой 31 марта группе из трех человек сообщено о подозрении в незаконном обороте этилового спирта сомнительного происхождения (ч. 2 ст. 28 / ч. 1 ст. 204 УК Украины).

По данным следствия, трое жителей Сумщины по предварительному сговору обустроили ряд подпольных складов по хранению и розлива спирта на территории заброшенных домохозяйств в Конотопе и Сумском районе. Подготовленный к продаже товар реализовывали клиентам, которые занимались изготовлением контрафактной алкогольной продукции. В частности, задокументирован факт продажи местному жителю 105 полимерных емкостей жидкости объемом 5 литров за 30 тыс. грн.

Во время обысков 5 марта 2021 по месту хранения и фасовки спирта, а также жительства фигурантов уголовного производства правоохранители обнаружили и изъяли почти 3 тонны продукции на более чем 1 млн грн. Согласно выводам экспертов, изъятая жидкость является спиртом этиловым, изготовленным промышленным способом, который не соответствует Государственным стандартам Украины.

Незаконная деятельность лиц прекращена Управлением Службы безопасности Украины в Сумской области совместно с Главным управлением Государственной фискальной службы в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.