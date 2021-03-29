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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине стартовала природоохранная кампания «Сезон тишины»

По информации областного Департамента защиты окружающей среды и энергетики, с 1 апреля до 15 июня в лесах и на объектах благоустройства запрещены любые мероприятия, которые являются источником повышенного шума, установлены требования о необходимости обеспечения охраны среды обитания животных.

В соответствии с требованиями Закона Украины от 9 апреля 2015 №322 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по охране животного мира», с 1 апреля до 15 июня объявляется «сезоном тишины» - в период массового размножения диких животных запрещается проведение работ и мероприятий в среде, которые являются источником повышенного шума и беспокойства (стрельба, взрывные работы, фейерверки, санитарные рубки леса, проведения ралли и других соревнований на транспортных средствах и т.п.).

Обеспечивать охрану среды обитания, условий размножения и путей миграции животных обязаны предприятия, учреждения, организации и граждане при осуществлении любой деятельности, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира. Даже использование лесных ресурсов и проведение лесохозяйственных мероприятий должны осуществляться с учетом сохранения благоприятных условий для размножения диких животных.

Обращаем внимание на необходимость неукоснительного выполнения требований статьи 39 Закона Украины «О животном мире» предприятиями, учреждениями, организациями и гражданами при осуществлении любой деятельности, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира. За нарушение этих требований предусмотрено привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии со статьей 87 КоАП и наложения административного взыскания в виде штрафа.

Общество
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В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

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