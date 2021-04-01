В Сумах горел частный дом

О пожаре сообщила случайная прохожая, которая увидела дым на крыше здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.
Прибыв на место, пожарные установили, что горит пластиковая облицовка дымохода на площади до 1 кв. м. образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом и еще один расположенный рядом.
В 18:32 возгорание локализовали, а в 18:43 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, ликвидировали.
Всего на тушение пожаров было привлечено 4 единицы специальной техники и 14 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.