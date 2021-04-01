Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:28690

В Сумах горел частный дом

31 марта в 18:11 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Александра Невского в областном центре.

О пожаре сообщила случайная прохожая, которая увидела дым на крыше здания. На место происшествия было направлено отделение дежурных караулов 1-й и 3-й государственных пожарно-спасательных частей.

Прибыв на место, пожарные установили, что горит пластиковая облицовка дымохода на площади до 1 кв. м. образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь дом и еще один расположенный рядом.

В 18:32 возгорание локализовали, а в 18:43 - потратив на тушение почти 1 тонну воды, ликвидировали.

Всего на тушение пожаров было привлечено 4 единицы специальной техники и 14 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Сумська влада в лідерах в Україні за витратами на свій піар
Сегодня 11:55
Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
Вчера 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
Вчера 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
30.03.2021 15:55
Как работает сумская «первичка» в красной зоне
30.03.2021 15:26
Росія змінила порядок пропуску на свою територію осіб, які слідують на лікування
30.03.2021 13:53
Спалювання сухої рослинності – злочин проти довкілля!
30.03.2021 13:41
Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра
30.03.2021 09:15
Осторожно: клещи активизируются!
29.03.2021 18:08
Коронавирусная статистика на Сумщине растет: итоги недели
29.03.2021 12:39
Как не стать жертвой мошенников: советы от мобильного оператора
29.03.2021 11:18
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.