На Сумщине на водоеме спасли мужчину 31 марта в 17:30 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в пгт Эсмань на Глуховщине на местном пруду на расстоянии 25 м от берега под лед провалился человек.

На место происшествия прибыло отделение дежурного караула 19-й Государственной пожарно-спасательной части и отделение дежурного караула 38-го государственного пожарно-спасательного поста.

Спасатели приблизились к пострадавшему и с помощью спасательной веревки вытащили пострадавшего из проруби и доставили к берегу. Мужчина 1966 г.р. от госпитализации отказался.

Всего для оказания помощи привлекалось 6 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Служба спасения «101» призывает граждан проявить здравый смысл и не выходить на тонкий лед и ни в коем случае не допускать на водоемы детей. Рыбакам надо осознать, что зимний сезон уже закончился, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.