Сумські бібліотеки мають можливість взяти участь у конкурсі від EBSCO

П'ятий рік EBSCO приймає заявки на гранти, які фінансуватимуть сонячні установки в бібліотеках по всьому світу. У рамках ініціативи EBSCO Solar у 2021 році EBSCO надасть гранти на загальну суму 200 тис. доларів.

Гранти допоможуть бібліотекам-переможцям зменшити витрати на комунальні послуги, встановивши сонячні батареї. EBSCO представила програму грантів EBSCO Solar у 2016 році і надала бібліотекам гранти на суму більше одного млн доларів.

Заявки подаються до 3 травня, а переможець буде оголошений у червні 2021 року.

Додаткову інформацію можна отримати на сайті або у прес-релізі.



Також можна звернутися до координатора Кетлін МакЕвой – kmcevoy@ebsco.com.