Центр олимпийской подготовки по пляжному волейболу в Сумах возглавил сумской казах И.о. директора государственного учреждения «Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному» стал сумчанин Алексей Кулинич

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

«Приказом Министерства молодежи и спорта меня назначено на должность исполняющего обязанности директора государственного учреждения «Государственный центр олимпийской подготовки по волейболу пляжному», который был недавно создан в Сумах на базе Сумского государственного университета.

Очень ответственно и вместе с тем интересно, ведь открытие ЦОПа - результат многолетней работы большой команды единомышленников, спортсменов, для которых волейбол - это жизнь. Это знаменательное событие не только для Сумщины, но и для всей Украины, ведь Центр олимпийской подготовки объединит спортсменов и даст новый толчок развитию украинского пляжного волейбола.

Свою основную задачу как руководителя вижу прежде всего в том, чтобы обеспечить будущим олимпийцам оптимальные условия для полноценных тренировок. Ставлю себе цель построить работу ЦОПа максимально эффективно, открыто и прозрачно. Надеюсь на поддержку спортивного сообщества и общественности», - написал он.

Алексей Кулинич родился в Сумах, в середине 2000-х переехал в Казахстан, где выступал за сборную, становился серебряным призером чемпионата Азии.