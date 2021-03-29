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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:45327

На Сумщине будут судить убийцу 90-летней женщины

Лебединским отделом Сумской окружной прокуратуры утвержден и 31 марта направлен в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего мужчины, который лишил жизни 90-летнюю женщину, чтобы скрыть преступление.

Установлено, что 28 января 2021 года в вечернее время человек пришел в дом к одинокой односельчанке пожилого возраста. Дождавшись, пока женщина выйдет из комнаты, он похитил у нее мобильный телефон. Уже через два дня он снова пришел к старушке, чтобы занять средства на спиртное. Когда пенсионерка отказала, он набросился на нее с кулаками. Опасаясь за свою жизнь, она выдала тайник - в холодильнике лежало 150 грн. Забрав деньги, мужчина ушел. На следующий день он снова вернулся. Дверь ему никто не открыл. Мужчина выбил стекло в окне и залез в дом. Женщина лежала на полу там, где он ее покинул накануне. Она едва дышала. Мужчина забрал с собой ценные вещи, в частности, электроприборы, после чего поджег дом, чтобы избежать разоблачения. Потерпевшая скончалась в результате отравления угарным газом. Сотрудник полиции оперативно установили и задержали злоумышленника.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 2 ст. 185 (кража), ч. 2 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества, соединенное с насилием), ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, повлекшее гибель людей) и п. 9 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство с целью сокрытия другого преступления) УК Украины. За содеянное ему грозит пожизненное лишение свободы. Приговор он ждет за решеткой, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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