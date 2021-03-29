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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 10:27542

Какие новшества ожидаются с 1 апреля для пенсионеров

Индексация пенсий и повышение пенсионного возраста – кого коснется?

С 1 апреля Пенсионный фонд перечислит выплаты работающим пенсионерам, которым пенсию назначили или уже перечислили два года назад, то есть до 1 апреля 2019 года. Перерасчет производится из заработной платы, из которой исчислена пенсия.

Поэтому увеличение выплат определяется для каждого индивидуально. Индексация в апреле коснется примерно 2 млн украинских пенсионеров.

Также с 1 апреля повышается пенсионный возраст для женщин. Поэтому теперь все украинцы будут выходить на пенсию в 60 лет. В то же время стаж работы для выхода на пенсию в возрасте 60 лет должен составлять 28 лет. Те, у кого его нет, должны выходить на пенсию в 63 года.

Вместе с тем, право получать пенсии в возрасте 59 с половиной лет имеют женщины, которые родились с 1 октября 1960 по 31 марта 1961 года.

Экономика Индексация пенсий Пенсионный возраст
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