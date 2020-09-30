У кого в Сумах не будет воды «Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

«Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.

Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 58А (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Шевченко, 2, ул. Засумская, 16/5 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Нахимова, 21 (замена кранов холодной воды в квартире).

Водоснабжение по данным адресам будет восстановлено после завершения ремонтных работ.