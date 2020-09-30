У кого в Сумах не будет воды

«Служба 15-80» сообщает о регламентных и ремонтных работах на внутридомовых сетях, требующих отключения воды.
Речь идет о домах по адресам: ул. Харьковская, 58А (замена полотенцесушителя в квартире), ул. Шевченко, 2, ул. Засумская, 16/5 (замена стояков холодной и горячей воды в квартирах), ул. Нахимова, 21 (замена кранов холодной воды в квартире).
Водоснабжение по данным адресам будет восстановлено после завершения ремонтных работ.
АО «Сумыоблэнерго» планирует прекратить распределение электрической энергии КП «Горводоканал» за долги....
Для проведения аварийно-ремонтных работ на линии диаметром 500 мм на территории Ново-Оболонского водозабора сегодня, 28 октября, в 22:00 будет приостановлена...
Для проведения аварийно-ремонтных работ в распределительной камере на линии диаметром 600 мм на территории Лучанской насосной станции сегодня, 22 октября,...
Для проведения аварийно-ремонтных работ в распределительной камере на территории Лучанского водозабора, сегодня, 5 октября, в 23:00 будет временно приостановлена работа...
В четверг, 1 октября, в связи с проведением аварийно-ремонтных работ на водопроводной сети по ул. Труда, 31 КП «Горводоканал» приостановит...