Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:01793

На Сумщине 58966 случаев COVID-19: подробности

По состоянию на 1 апреля 2021 на Сумщине 58966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 773 человек (Белопольский район - 47, Буринский район -23, Великописаревский район - 2, Глухов - 25 Глуховский район - 13, Конотоп - 25 Конотопский район - 1, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 18, Лебедин - 19 Лебединский район - 14, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 20, Ахтырка - 50, Ахтырский район - 8, Путивльский район - 15, Ромны - 21 Роменский район - 29, Середина-Будский район - 3, Сумы - 230, Сумской район - 32, Тростянецкий район - 32, Шостка - 94, Шосткинский район - 8, Ямпольский район - 40)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 815 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Конотоп - 1, Роменский район - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 49804 человек, из них за минувшие сутки - 221 (Бурынский район - 1, Великописаревский район- 1, Глухов - 17 Глуховский район - 5, Конотоп - 11 Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 15 Недригайловский район - 16, Ахтырка - 1, Путивльский район - 37, Ромны - 20 Роменский район - 2, Сумы - 26, Сумской район - 2, Шостка - 19 Шосткинский район - 6, Ямпольский район - 36).

Фото
Общество Статистика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19
30.03.2021 09:12

В Украине более 10 тысяч новых случаев COVID-19

По данным Минздрава, по состоянию на 30 марта в Украине подтверждено 10 533 новых случая коронавирусной болезни COVID-19. В частности,...

На Сумщині 57706 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці
30.03.2021 08:59

На Сумщині 57706 випадків захворювання на COVID - 19: подробиці

Станом на 30 березня 2021 року на Сумщині 57706 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію...

На Сумщине средняя зарплата почти 12 тысяч
01.02.2021 16:20

На Сумщине средняя зарплата почти 12 тысяч

Главное управление статистики в Сумской области сообщает, что в декабре 2020 года начисленная среднемесячная заработная плата штатного работника на предприятиях...

На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности
11.01.2021 09:26

На Сумщине диагностировано 160 новых случаев COVID-19: подробности

Состоянию на 11 января 2021 года в Сумской области 42919 случаев заболевания коронавирусной инфекцией....

На Сумщине средняя зарплата перевалила за 10 тыс. грн
05.01.2021 16:11

На Сумщине средняя зарплата перевалила за 10 тыс. грн

Главное управление статистики в Сумской области сообщает о заработной плате и состоянии ее выплаты на предприятиях Сумской области в ноябре...

Новости

На Сумщине 58966 случаев COVID-19: подробности
Сегодня 09:01
В Сумах поменяли поставщика горячей воды для трети города
Вчера 15:37
«Здесь хорошие тарифы и любезный персонал, приходите, попробуйте!»
Вчера 08:59
У кого в Сумах не будет воды
Сегодня 09:29
Сумська молодь може виграти цінні призи за перемогу в конкурсі екологічного спрямування
Сегодня 09:04
На Сумщине будут судить двух нелегальных лесорубов
Сегодня 08:34
На Сумщине 773 новых случая заболевания COVID-19
Сегодня 08:31
У разі завершення локдауну сумчани зможуть відвідати «Живу бібліотеку»
Сегодня 08:09
Мэр Сум с однопартийцами нарушили карантин
Вчера 22:25
Еще один депутат Сумского горсовета подхватил коронавирус
Вчера 22:13
В Сумском департаменте инфраструктуры провели обыск
Вчера 22:02
Владимир Зеленский уволил 6 глав районных администраций Сумщины
Вчера 19:49
view counter

Цитата

В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
В ОПЗЖ достатньо конструктивна позиція
Василь Хома
голова Сумської ОДА

Статьи

Бесплатной стоматологии – быть: какие услуги компенсирует государство
Вчера 17:47
Сумські чиновники в лідерах серед сексистів у привітаннях з 8 Березня
Вчера 11:55
Про Сумщину і фейки російської пропаганди (відео)
30.03.2021 16:21
Скандальный Федорченко: Когда Сумской облсовет выдаст черную метку своему главе
30.03.2021 15:55
Как работает сумская «первичка» в красной зоне
30.03.2021 15:26
Росія змінила порядок пропуску на свою територію осіб, які слідують на лікування
30.03.2021 13:53
Спалювання сухої рослинності – злочин проти довкілля!
30.03.2021 13:41
Сумской биатлонист Антон Дудченко: Мои главные болельщики это родители и сестра
30.03.2021 09:15
Осторожно: клещи активизируются!
29.03.2021 18:08
Коронавирусная статистика на Сумщине растет: итоги недели
29.03.2021 12:39
Как не стать жертвой мошенников: советы от мобильного оператора
29.03.2021 11:18
Валерий Партала: «В Тростянце люди платят за воду по завышенному тарифу»
29.03.2021 10:49
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.