На Сумщине 58966 случаев COVID-19: подробности По состоянию на 1 апреля 2021 на Сумщине 58966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердили в 773 человек (Белопольский район - 47, Буринский район -23, Великописаревский район - 2, Глухов - 25 Глуховский район - 13, Конотоп - 25 Конотопский район - 1, Краснопольский район - 3, Кролевецкий район - 18, Лебедин - 19 Лебединский район - 14, Липоводолинский район - 1, Недригайловский район - 20, Ахтырка - 50, Ахтырский район - 8, Путивльский район - 15, Ромны - 21 Роменский район - 29, Середина-Будский район - 3, Сумы - 230, Сумской район - 32, Тростянецкий район - 32, Шостка - 94, Шосткинский район - 8, Ямпольский район - 40)

За все время пандемии на Сумщине было зафиксировано 815 летальных случая, из них за минувшие сутки - 3 (Конотоп - 1, Роменский район - 1, Сумы - 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области выписаны 49804 человек, из них за минувшие сутки - 221 (Бурынский район - 1, Великописаревский район- 1, Глухов - 17 Глуховский район - 5, Конотоп - 11 Краснопольский район - 6, Кролевецкий район - 15 Недригайловский район - 16, Ахтырка - 1, Путивльский район - 37, Ромны - 20 Роменский район - 2, Сумы - 26, Сумской район - 2, Шостка - 19 Шосткинский район - 6, Ямпольский район - 36).