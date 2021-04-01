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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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На Сумщине 773 новых случая заболевания COVID-19

На утро 1 апреля в Сумской области подтверждено уже 58 966 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

За среду добавилось 733 случая. Выздоровел 221 человек, - всего 49 804. Умерло 3, - всего 815. Лечатся 8347.

В Украине 17569 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19. В частности, заболели 813 детей и 486 медработников.

Также за минувшие сутки госпитализированы - 5160 человек; выписаны из больниц - 5065 человек; летальных случаев - 421; выздоровели - 9602 человека; осуществлено тестирований за сутки - 132759 (в частности методом ПЦР - 59803, методом ИФА - 22276), исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 50680.

За все время пандемии в Украине заболело - 1691737 человек; выздоровели - 1323083 человека; летальных исходов - 33 246; проведения ПЦР-тестов - 8179905.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (1150), Одесской (1305), Хмельницкой (1142), Львовской (1141) и Житомирской (1037) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

- г. Киев - 1150 случаев;

- Винницкая область - 849 случаев;

- Волынская область - 490 случаев;

- Днепропетровская область - 974 случая;

- Донецкая область - 484 случая;

- Житомирская область - 1037 случаев;

- Закарпатская - 651 случай;

- Запорожская область - 627 случаев;

- Ивано-Франковская область - 458 случаев;

- Киевская область - 962 случая;

- Кировоградская область - 203 случая;

- Луганская область - 232 случая;

- Львовская область - 1141 случай;

- Николаевская область - 327 случаев;

- Одесская область - 1305 случаев;

- Полтавская область - 812 случаев;

- Ривненская область - 665 случаев;

- Сумская область - 773 случая;

- Тернопольская область - 741 случай;

- Харьковская область - 620 случаев;

- Херсонская область - 269 случаев;

- Хмельницкая область - 1142 случая;

- Черкасская область - 605 случаев;

- Черновицкая область - 442 случая;

- Черниговская область - 610 случаев.

Общество
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