Мэр Сум с однопартийцами нарушили карантин Мэр Сум Александр Лысенко, который недавно отпраздновал 50-летие, со своими однопартийцами по «Батьквищине», нарушили карантин.

Фото с поздравления товарища по партии в партийном офисе выложил в Фейсбуке советник мэра, а раньше его первый зам Владимир Войтенко.

«Партійною родиною Батьківщина. Сумська область привітали нашого міського голову, однопартійця і колегу Олександра Лисенка з ювілеєм, який він святкував напередодні!

Дорогий друже! Це свято – не просто подія у житті, це також ще один привід подякувати за ті позитивні зміни, які відбулися в нашому місті за час Вашої роботи на посаді міського голови.

Бажаємо Вам міцного здоров’я, родинного затишку, злагоди та гарного настрою. Нехай завжди Вас супроводжує вдача, а підтримка колег і вірних друзів буде стимулом для нових звершень!», - написал он.

Как видно на фото, люди на фото, большинство из которых являются депутатами разных уровней, не соблюдают социальную дистанцию, не надели маски, хотя находятся в помещении.

Напомним: еще осенью исполком Сумского горсовета принял решение об обязательном ношении масок в общественных местах, в том числе на работе, в офисах и кабинетах. Сам мэр и был инициатором таких драконовских мер.

Кстати, желтые розы являются символом разлуки и неверности.