Владимир Зеленский уволил 6 глав районных администраций Сумщины

В соответствии с пунктом 6 части второй статьи 9 Закона Украины «О местных государственных администрациях», Владимир Зеленский уволил:
- Дворника Сергея Ивановича с должности главы Ямпольской районной государственной администрации Сумской области
- Бурлаку Владимира Николаевича с должности главы Тростянецкой районной государственной администрации Сумской области
- Виктора Григорьевича Губенка с должности главы Середина-Будской районной государственной администрации Сумской области
- Сергея Викторовича Савченко с должности главы Путивльской районной государственной администрации Сумской области
- Владимира Алексеевича Дихтяра с должности главы Недригайловской районной государственной администрации Сумской области
- Наталью Михайловну Срибранец с должности главы Кролевецкой районной государственной администрации Сумской области.