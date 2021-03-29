Сумчанин сдал копам пьяного таксиста (видео) Благодаря неравнодушному гражданину патрульные прекратили нетрезвую поездку водителя такси.

«Такого я точно не ожидал», - сообщил мужчина патрульным, которые приехали на вызов о нетрезвом водителе такси.

Заявитель рассказал инспекторам, что, дождавшись такси, он сел в машину и уже через несколько минут понял, что что-то не так. В салоне был ощутим сильный запах алкоголя. И поведение самого водителя было странным. Пассажир сразу же попросил мужчину остановиться и сообщил о происшествии на линию 102.

Транспортное средство, его водителя и заявителя стражи порядка обнаружили на улице Горького. Пообщавшись с водителем, опасения заявителя подтвердились. Он действительно имел явные признаки алкогольного опьянения. 43-летний гражданин согласился пройти освидетельствование на месте остановки. Результат освидетельствования зафиксировал 2,62 промилле. Это более чем 13 раз превышает допустимую норму. Мужчину от управления отстранили и составили на него административный протокол по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения) КоАП.