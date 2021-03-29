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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах начался суд над организатором концерта Ольги Поляковой о нарушении карантина

В Сумах начался суд над организатором концерта Ольги Поляковой. Дело о нарушении правил карантина людей слушают в Заречном районном суде Сум.

Концерт в манеже Сумского госуниверситета состоялся 13 марта. С организатором - агентством «Арт-хвиля» - заключили договор, по которому оно должно обеспечить соблюдение условий карантина. По мнению полиции, которую вызвали в манеж, этого не было сделано, пишет Суспільне.

«Гражданин Донцов, который является организатором развлекательно-массового мероприятия, не обеспечил наполненность зала менее 50%, чем нарушил п.5, подпункт 6, п.3 Постановления Кабмина №1236 от 9.12.2020, чем совершил административное правонарушение», - сказал судья Евгений Янголь.

Организатор концерта, Александр Донцов утверждает, что наполняемость зала была меньше 50%.

«Я не нарушал никаких карантинных требований по проведению этого концерта. Количество билетов - столько, сколько позволяло само помещение», - сказал Донцов.

В суде заслушали свидетелей. Алексей Жолудь на концерте рассаживал зрителей и наносил разметку.

«Всех волонтеров я проинспектировал, закрепил за каждым рядом каждого сектора, рассказал, как надо разъяснять, как пересаживать людей. Пересаживали мы два через два, также наносили разметку в фан-зоне, чтобы люди могли придерживаться социальной дистанции», - рассказал он.

«Были все цепи, разделяющие фан-зону, была посадка двое через двое, на самой фан-зоне были специальные отметки, обозначавшие места, где должны находиться люди», - рассказал еще один свидетель Богдан Скибчик.

Защитница Римма Быкова говорит, что манеж имеет более полутора тысяч сидячих мест, но рассчитан еще на полтысячи дополнительных. На концерт Поляковой продали билетов на 28% от имеющихся мест. Также в зале были антисептики и транслировался аудиоролик, напоминавший о соблюдении дистанции.

«Исходя из площади здания, 10757 кв. м, при расчете количества зрителей, на каждого человека пришлось 8 кв. м. Это вдвое больше, чем предусмотрено постановлением Кабмина. Во-вторых, при осуществлении расчета количества билетов были учтены и количество стационарно установленных и количество мест, которые могут быть установлены дополнительно», - сказала Р.Быкова.

Рассмотрение дела продолжат 8 апреля. Тогда планируют заслушать третьего свидетеля, который сегодня, 31 марта, не смог явиться на заседание.

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