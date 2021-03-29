43 млн грн убытков: сумской водоканал использовал подземные воды без разрешения целый год В конце января-начале февраля 2021 года Государственная экологическая инспекция в Сумской области осуществляла плановую проверку соблюдения требований природоохранного законодательства КП «Горводоканал» Сумского городского совета.

В ходе мероприятия государственного контроля было установлено, что данное коммунальное предприятие вопреки требованиям Кодекса Украины «О недрах» почти год осуществляло забор воды из подземных горизонтов без специального разрешения на пользование недрами.

Руководствуясь Методикой расчета размеров возмещения убытков, причиненных государству вследствие нарушения законодательства об охране и рациональном использовании водных ресурсов, Госэкоинспекция в Сумской области посчитала, что с февраля 2020 года по январь 2021 года КП «Горводоканал» повлекло ущерб на общую сумму 43 миллиона 347 тыс. 646 гривен.

По данному факту Госэкоинспекция в Сумской области направила в КП «Горводоканал» претензию о добровольной уплате полной суммы убытков. Одновременно с этим в правоохранительные органы переданы материалы по признакам уголовного преступления.

Также экоинспекторы обнаружили, что сумским водоканалом не налажена работа очистных сооружений, в результате чего осуществляется сброс сточных вод в р. Псел с превышением нормативов ПДС. В частности, по результатам лабораторных исследований показателей состава и свойств вод, систематически обнаруживается превышение содержания взвешенных веществ, нитритов, хлоридов, сульфатов, ортофосфатов и уровней химического и биологического потребления кислорода. Сейчас сумма ущерба, нанесенного загрязнением р. Псел, еще рассчитывается.