В Сумах подозреваемого в разбойном нападении на пенсионера взяли под стражу Сумской окружной прокуратурой 30-летнему жителю Сумского района сообщено о подозрении в совершении разбоя по предварительному сговору группой лиц, соединенного с проникновением в жилище (ч. 3 ст. 187 УК Украины).

По ходатайству прокуратуры решением суда 29 марта подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Установлено, что событие произошло 20 февраля 2021 года в одном из сел Сумского района. Подозреваемый, вооружившись топором, вместе со своим знакомым пришли в дом одинокого пенсионера. Когда хозяин открыл дверь, он получил удар кулаком в лицо, после чего его затолкали в дом и, угрожая топором отрубить голову, чтобы пенсионер не сопротивлялся, нападавшие обыскали дом. В тумбочке они нашли кошелек, в котором потерпевший хранил свои сбережения - 1800 грн.

В течение нескольких часов нападавшие периодически наносили потерпевшему удары по лицу рукой и топором по руке. Однако никаких ценностей в доме больше не нашли. Убегая, они забрали с собой еще бензопилу и электрическую плитку.

Сообщнику подозреваемого также сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 187 УК Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное подозреваемым грозит лишение свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.