Какие дороги будут убирать в Сумах этим летом (список) КП «Дорремстрой» обращает внимание горожан на то, что перечень дорог и тротуаров, подлежащих летнем содержанию в 2021 году, скорректирован.

Напомним, что департамент инфраструктуры города Сумского городского совета проводил тендер на содержание улично-дорожной сети и искусственных сооружений Сумской городской территориальной общины в 2021 году на ожидаемую сумму финансирования 105 млн грн. Фактически в бюджете громады на текущий год на указанные услуги было предусмотрено только 45,9 млн грн.

Поэтому между департаментом инфраструктуры и КП «Дорремстрой» было заключено дополнительное соглашение, согласно которому скорректирован график финансирования и перечень объектов, подлежащих содержанию. В частности, уменьшено количество и площадь дорог и тротуаров, где будет проводиться летняя уборка.