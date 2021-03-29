Пьяная жительница Сумщины вызвала полицию с заявлением о ложном грабеже 30 марта, около 13.30, с заявлением о грабеже в полицию обратилась 29-летняя женщина. В ходе проверки выяснилось, что вызов оказался неудачной шуткой заявительницы, за который она теперь понесет административную ответственность.

На специальную линию полиции «102» позвонила жительница Роменского района, которая сообщила, что к ней домой пришли неизвестные женщины, которые назвались представительницами одного из кредитных учреждений города. По словам заявительницы, сначала они требовали отдать деньги, которые та задолжала, а потом отобрали у нее паспорт и мобильный телефон и скрылись в неизвестном направлении.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа Роменского районного отдела полиции для выяснения всех обстоятельств происшествия. Ориентировочно, с описанием авто на котором передвигались предполагаемые злоумышленницы были переданы всем нарядам полиции. Уже через некоторое время транспортное средство заметили и остановили работники группы реагирования патрульной полиции.

Во время проверки информация не подтвердилась. Сама же заявительница, которая находилась в нетрезвом состоянии, призналась, что никто ее не грабил.

Поэтому правоохранители составили на женщину протокол об административном правонарушении, предусмотренном ст. 183 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Заведомо ложный вызов специальных служб», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.