Липоводолинский «Альянс» упустил победу Сегодня, 31 марта, липоводолинский «Альянс» принимал «Агробизнес» из Волочиска.

Матч 19-го тура чемпионата Украины по футболу в Первой лиге прошел на стадионе «Альянс-Арена» в Байраке.

Хозяева открыли счет на 30-й минуте, - отличился Владислав Шарай. На 75-й минуте гости остались в меньшинстве после двух желтых карточек у Юрий Романюка. Спустя 5 минут липоводолинцы должны были снимать все вопросы о победителе, однако Сергей Загинайлов не забил пенальти. А на 85-й минуте гости сравняли счет, - Виталий Груша.

В итоге 1:1. У «Альянса» 27 очков в 18 играх и по=прежнему 9-е место в турнирной таблице.