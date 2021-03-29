"Имею право!": "слуга народа" Колесник оправдалась за желание "свалить из страны" Народный депутат из фракции "Слуга народа" Анна Колесник оправдалась за свое желание «свалить из страны».

Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление политика.

«Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну насовсем», - заявила нардеп.

Как уточнила политик, она живой человек и имеет право на отдых, как и все.

«Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь! Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень обидно, что именно так СМИ растолковали мои слова», - подчеркнула Колесник.

Напомним: 30 марта во время выступления в Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, "слуга народа" Анна Колесник в свой телефонной переписке изъявила желание «свалить из страны». Куда именно, она не уточнила.