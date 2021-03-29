"Имею право!": "слуга народа" Колесник оправдалась за желание "свалить из страны"

Об этом сообщает APnews со ссылкой на заявление политика.
«Сегодня я стала предметом обсуждения журналистов, мол, хочу покинуть страну. На самом деле речь идет об отдыхе на майские праздники, а не о том, что я собралась покидать страну насовсем», - заявила нардеп.
Как уточнила политик, она живой человек и имеет право на отдых, как и все.
«Я живой человек и имею право на отдых, как и каждый. Люблю свою страну и в другую уезжать не собираюсь! Жаль, что журналистов не интересует работа в комитете и вне стен парламента. И очень обидно, что именно так СМИ растолковали мои слова», - подчеркнула Колесник.
Напомним: 30 марта во время выступления в Раде главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака, "слуга народа" Анна Колесник в свой телефонной переписке изъявила желание «свалить из страны». Куда именно, она не уточнила.