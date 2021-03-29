Нардеп с Сумщины считает, что «надо валить из этой страны»

Переписку народного депутата сфотографировал корреспондент Букв.
Так, Анна Колисник переписывалась с абонентом по имени Стас, которому и написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.
«Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны», – написала народный депутат.
Напомним, что начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре.
Анна Колисник является народным депутатом от «Слуги народа» с 2019 года (выбрана по списку), родом из Лебедина, где у нее до сих пор есть квартира.