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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:28619

Нардеп с Сумщины считает, что «надо валить из этой страны»

На вчерашнем заседании Верховной Рады в сессионном зале нардеп от «Слуги народа» Анна Колисник в телефонной переписке написала, что «надо валить из этой страны».

Переписку народного депутата сфотографировал корреспондент Букв.

Так, Анна Колисник переписывалась с абонентом по имени Стас, которому и написала, что слушает выступление главнокомандующего ВСУ генерал-полковника Руслана Хомчака.

«Мы слушаем Хомчака. Надо валить из этой страны», – написала народный депутат.

Напомним, что начальник Генерального штаба, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, выступая в Верховной Раде, сообщил, что Россия наращивает войска вблизи государственной границы Украины, в том числе и под видом подготовки к учениям “Запад-2021”, которые будут проводиться совместно с Беларусью в сентябре.

Анна Колисник является народным депутатом от «Слуги народа» с 2019 года (выбрана по списку), родом из Лебедина, где у нее до сих пор есть квартира.

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Политика Анна Колисник
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