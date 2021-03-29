Сумчанин умер возле ЦГБ Днем на ул. 20 лет Победы в Сумах умер мужчина.

По предварительным данным, 63-летний мужчина шел из больницы, около аптеки ему стало плохо. Он присел на ступеньки. Проходящая мимо женщина спросила: «Что случилось?». Он ответил, что ему плохо, тяжело дышать и сердце колотиться. Женщина зашла в аптеку и сообщила об этом медперсоналу. Одна из сотрудниц побежала в больницу, вторая пыталась оказать помощь. Из больницы прибежала медсестра и приехала «скорая».

К сожалению, мужчина умер, и им пришлось лишь констатировать его смерть.

«Личность установлена. Признаков насильственной смерти нет. Окончательно причину смерти установит экспертиза», — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.