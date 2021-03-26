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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:4758

Сумские пограничники задержали украинца с 2 кг наркотиков

В пункте пропуска «Бачевск» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни предотвратили попытку переместить через границу наркотические вещества.

30 марта в пункт пропуска для выезда в РФ автомобилем «Mercedes-Benz» прибыл гражданин Украины. При осмотре автомобиля на одну из сумок сработал специально обученный на поиск наркотических средств служебный пес пограничников.

В сумке правоохранители обнаружили куртку, в рукаве которой находился пакет с веществом растительного происхождения темно-зеленого цвета, похожим на марихуану. Вес вещества достиг 500 граммов.

Впоследствии, во время более детального осмотра куртки, правоохранители обнаружили еще 9 пакетов с кристаллическим веществом растительного происхождения фармакологического действия общим весом около 1,5 кг.

По результатам экспресс-тестов в этих веществах присутствуют наркотические алкалоиды.

Сейчас находки изъяли для проведения полной экспертизы. Работники Нацполиции проводят оперативно-следственные действия с целью установления всех обстоятельств приостановленных уголовных правонарушений, ответственность за которые предусмотрены ст. 305 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров или фальсифицированных лекарственных средств» и ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта» УК Украины.

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