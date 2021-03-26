На виховання патріотизму на Сумщині витратять 6 млн грн Під час засідання Координаційної ради з надання допомоги учасникам бойових дій та членів їх сімей затверджено обласну програму національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки.

Начальник обласного управління молоді і спорту Євген Походня поінформував про реалізацію державної політики у сфері національно-патріотичного виховання на Сумщині.

Зазначена Програма передбачає концентрацію зусиль органів влади, педагогів, громадськості та всіх зацікавлених осіб за декількома пріоритетами.

Формування української громадянської ідентичності планують здійснювати, зокрема, шляхом організації та проведення заходів щодо утвердження суспільно-державних цінностей.

У рамках військово-патріотичного виховання заплановані заходи, спрямовані на формування у молоді готовності до захисту України, громадянського сприяння безпеці та обороні України, підвищення престижу військової служби.

Передбачено також розробку науково-методологічних і методичних засад щодо формування, зокрема, моделі історичної пам’яті, забезпечення інформаційного супроводу та якісного контенту національно-патріотичної спрямованості.

На реалізацію Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки з обласного бюджету передбачено 6 млн 409 тис. гривень. На 2021 рік виділено 1 млн 160 тис. гривень.

Проект обласної Програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-2025 роки був схвалений на засіданні Координаційної ради в цілому. Проте голова облдержадміністрації Василь Хома наголосив, що доцільно було б всім членам громадських організацій, що входять до складу Координаційної ради, детально ознайомитися з проектом Програми і надати до 8 квітня цього року свої пропозиції та зауваження в разі їх виникнення.