Актер из Сум получил орден Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указом №131 / 2021 о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра.

За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство народный артист Украины Алексей Вертинский награжден орденом «За заслуги» III степени.

Справка

Алексей Вертинский родился 2 января 1956 года в Сумах. В 1980 году окончил Московское эстрадно-цирковое училище. Ранее работал и одновременно учился в театре им. Щепкина в городе Сумы, а также в театрах Новосибирска и Владивостока и концертном зале «Метрополитен Холл» в Киеве. Снялся в более чем полусотне фильмов. Вел шоу «На 10 лет моложе» на телеканале «Украина».

Сейчас работает в Киевском Молодом театре.