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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:26163

Актер из Сум получил орден

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указом №131 / 2021 о награждении государственными наградами Украины по случаю Международного дня театра.

За весомый личный вклад в развитие национальной культуры и театрального искусства, значительные творческие достижения и высокое профессиональное мастерство народный артист Украины Алексей Вертинский награжден орденом «За заслуги» III степени.

Справка

Алексей Вертинский родился 2 января 1956 года в Сумах. В 1980 году окончил Московское эстрадно-цирковое училище. Ранее работал и одновременно учился в театре им. Щепкина в городе Сумы, а также в театрах Новосибирска и Владивостока и концертном зале «Метрополитен Холл» в Киеве. Снялся в более чем полусотне фильмов. Вел шоу «На 10 лет моложе» на телеканале «Украина».

Сейчас работает в Киевском Молодом театре.

Досуг
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Василь Хома
голова Сумської ОДА

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