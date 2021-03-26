Под Сумами горел двухэтажный дом на двух хозяев (видео) 30 марта в 12:55 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре жилого дома на двух хозяев в с. Косовщина Сумского района.

По предварительным данным, обнаружили возгорание хозяева, когда от температуры горения трескался уже шифер. На тушение направили дежурный караул 1-й государственной пожарно-спасательной части из областного центра.

По прибытии на место вызова было установлено, что огонь охватил кровлю на значительной площади и помещения второго этажа, которые были устроены на чердаке дома. Укрощение пожара требовало значительного количества воды, поэтому автоцистерны пришлось направлять для дозаправки от ближайшего пожарного гидранта, находящегося на расстоянии около 2,8 км от места возгорания. В 13:24 удалось локализовать пожар, предотвратив распространение пламени на первый этаж дома и расположенную рядом хозяйственную постройку. Однако, чтобы полностью потушить огонь, спасателям пришлось разбирать конструкции для выявления скрытых очагов горения. В 16:30, использовав почти 25 т воды, пожар ликвидировали.

Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.