На Сумщине на ремонте школьного автобуса украли 113 тыс. грн Предприниматель подозревается в присвоении 113 тыс. грн во время ремонта школьного автобуса.

Великописаревским отделом Ахтырской окружной прокуратуры 30 марта сообщено о подозрении предпринимателю, который при ремонте школьного автобуса присвоил 113 тыс. грн.

Установлено, что в декабре 2018 года между отделом образования и физическим лицом-предпринимателем заключен договор на проведение капитального ремонта школьного автобуса. Достоверно зная, что ремонт транспортного средства в полном объеме выполнен не был, поэтому не соответствует требованиям договора, предприниматель составил акты выполненных работ, в которые внес недостоверные данные. На основании указанных официальных документов на его счет было перечислено 180 тыс. грн. Однако фактически работы выполнены лишь на сумму около 67 тыс. грн.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 191 (присвоение чужого имущества путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением) УК Украины. Досудебное следствие, осуществляемой Ахтырским районным отделом полиции ГУ НП в Сумской области, продолжается.