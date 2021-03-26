На Сумщине 9 мобильных бригад вакцинируют жителей области По словам заместителя начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галины Хометы, в области работают 9 мобильных бригад учреждений здравоохранения и одна бригада по вакцинации Управления МВД в Сумской области, которая вакцинирует работников ведомственных структур.

По состоянию на 30 марта вакцинировано 9466 человек. За последние сутки - 680.

С 29 марта к проведению вакцинации присоединилось первичное звено учреждений здравоохранения. На их территории развернуто 88 пунктов вакцинации, которые прививают медицинских и социальных работников, а также лиц старше 80 лет, которые вошли к первому этапу вакцинации.

Все, кто сейчас хочет сделать прививку, не дожидаясь следующих этапов вакцинации, могут обратиться к своему семейному врачу, или непосредственно в ближайший пункт прививки с просьбой зарегистрироваться.

Сегодня на пункты прививки распределено около 5000 доз вакцины. Вакцинироваться можно независимо от того, заключена декларация с семейным врачом или нет.