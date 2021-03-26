На Сумщине поезд насмерть переехал мужчину На ж/д путях в Сумской области обнаружен мертвый мужчина без ноги.

29 марта в 22:30 поступила информация о том, что на 43-м км участка Торопиловка — Головашевка в направлении станции Ворожба на путях выявлено труп мужчины с отрезанной конечностью. По предварительным данным, труп принадлежит 47-летнему жителю Сумщины.

Мужчина умер на месте события. Труп направлен в морг для установления причин смерти. Полиция выясняет обстоятельства и причины произошедшего в рамках открытого уголовного производства по ч.3 ст. 276 УК (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее гибель людей), — сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Сумской области, пишет Панорама.