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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Глухове горел трактор в гараже (видео)

30 марта в 17:18 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре трактора в гараже предприятия на ул. Павла Полуботка в г. Глухов.

На тушение направили дежурный караул 19-й государственной пожарно-спасательной части.

Как было установлено, обнаружили возгорание трактора работники предприятия, которые вызвали спасателей и пытались укротить пожар огнетушителями, однако огонь быстро распространялся. На момент прибытия на место вызова пожарных транспортное средство было полностью охвачено пламенем. Возникла угроза перекидывания возгорания на расположенный рядом другой трактор и кровлю гаража, общая площадь которого составляла 1 тыс. кв. м. Для тушения пришлось применить пенообразующие жидкость. В 17:29 пожарные локализовали возгорание и предотвратили опасность от трактора и кровли здания. А в 17:56 пожар был ликвидирован.

Всего на тушение привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество
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