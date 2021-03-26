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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:47163

Больше тысячи жителей Сумщины лечится от коронавируса в стационарах

По состоянию на 31 марта в области 7798 человек с активной формой заболевания.

Около 1% имеют тяжелое состояние здоровья. Об этом сообщила сегодня во время брифинга заместитель начальника управления здравоохранения Сумской облгосадминистрации Галина Хомета. По ее словам, областная медицинская сеть работает со значительной нагрузкой. Только за последние сутки госпитализированы 172 пациента.

Сейчас в области подготовлено 2024 коек для оказания помощи больным COVID-19. Заняты пациентами с установленным диагнозом - 1125 коек, пациентов с подозрением на заболевание - 197. В целом загруженность коек составляет 55,6%.

Наибольшее количество заболеваний фиксируют в городе Сумы.

В учреждениях здравоохранения, оказывающих помощь больным коронавирусной инфекцией, обеспечены кислородом 83% коек от общего количества «ковидных» койкомест.

Общество
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