У Сумах відділ молоді та спорту оголошує конкурс проєктів Відділ у справах молоді та спорту оголошує конкурс проєктів для громадських організацій у сфері роботи з дітьми та молоддю на 2022 рік.

Будь-яка ідея може отримати 100 тис. грн. на реалізацію та впровадження.

Проєкт, який бере участь у конкурсі, має відповідати одному з таких завдань:

утвердження патріотизму, духовності, моральності, та формування загальнолюдських життєвих цінностей у молоді;

формування та пропаганда у молоді здорового та безпечного способу життя;

створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, дозвілля молоді;

розвиток неформальної освіти - здійснення заходів, спрямованих на набуття знань, навичок поза системою освіти;

зайнятість молоді - створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно подати заяву, заповнити опис проєкту та кошторис витрат, надати інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, від якого подається проєкт.

Вищезазначені документи необхідно надіслати на електронну пошту відділу у справах молоді та спорту molod_sport@ukr.net та в паперовій формі за адресою Харківська, 35.

Дедлайн подіання документів – до 20 вересня 2021 року.

Консультації щодо конкурсу та участі в ньому надаються за телефоном 70-05-17 або у приватних повідомленнях на офіційній сторінці відділу.

Додатки на форми можна переглянути за цим посиланням.