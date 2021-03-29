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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:19241

У Сумах відділ молоді та спорту оголошує конкурс проєктів

Відділ у справах молоді та спорту оголошує конкурс проєктів для громадських організацій у сфері роботи з дітьми та молоддю на 2022 рік.

Будь-яка ідея може отримати 100 тис. грн. на реалізацію та впровадження.

Проєкт, який бере участь у конкурсі, має відповідати одному з таких завдань:

  • утвердження патріотизму, духовності, моральності, та формування загальнолюдських життєвих цінностей у молоді;
  • формування та пропаганда у молоді здорового та безпечного способу життя;
  • створення умов для інтелектуального самовдосконалення молоді, творчого розвитку особистості, дозвілля молоді;
  • розвиток неформальної освіти - здійснення заходів, спрямованих на набуття знань, навичок поза системою освіти;
  • зайнятість молоді - створення умов та здійснення заходів, спрямованих на працевлаштування молоді.

Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно подати заяву, заповнити опис проєкту та кошторис витрат, надати інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, від якого подається проєкт.

Вищезазначені документи необхідно надіслати на електронну пошту відділу у справах молоді та спорту molod_sport@ukr.net та в паперовій формі за адресою Харківська, 35.

Дедлайн подіання документів – до 20 вересня 2021 року.

Консультації щодо конкурсу та участі в ньому надаються за телефоном 70-05-17 або у приватних повідомленнях на офіційній сторінці відділу.

Додатки на форми можна переглянути за цим посиланням. 

 
Общество
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