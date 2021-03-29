У Сумах відділ молоді та спорту оголошує конкурс проєктів

Будь-яка ідея може отримати 100 тис. грн. на реалізацію та впровадження.
Проєкт, який бере участь у конкурсі, має відповідати одному з таких завдань:
Для того, щоб взяти участь у конкурсі, необхідно подати заяву, заповнити опис проєкту та кошторис витрат, надати інформацію про діяльність інституту громадянського суспільства, від якого подається проєкт.
Вищезазначені документи необхідно надіслати на електронну пошту відділу у справах молоді та спорту molod_sport@ukr.net та в паперовій формі за адресою Харківська, 35.
Дедлайн подіання документів – до 20 вересня 2021 року.
Консультації щодо конкурсу та участі в ньому надаються за телефоном 70-05-17 або у приватних повідомленнях на офіційній сторінці відділу.
Додатки на форми можна переглянути за цим посиланням.