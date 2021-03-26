Двое конотопчан и военный угнали два авто, одно сожгли Полицейским понадобилось менее суток, чтобы выйти на след молодых людей, которые ради развлечения незаконно завладели двумя легковыми автомобилями, один из которых затем сожгли.

Происшествие произошло в ночь на 30 марта в Конотопе. В полицию обратился 61-летний местный житель. Он сообщил, что его автомобиль «ВАЗ - 2101», который стоял во дворе у подъезда, похищен.

На поиски похищенного транспортного средства был ориентирован весь личный состав Конотопского районного отдела полиции: на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, оперативники, участковые и полицейские реагирования патрульной полиции отрабатывали территорию неподалеку совершения преступления, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия, изучили записи с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».

В это же время, проводя первоочередные розыскные мероприятия, полицейские получили еще два сообщения от жителей города: одно о незаконном завладении транспортным средством «ВАЗ - 2105», а другое - о похищении аккумулятора с автомобиля. Все правонарушения произошли в одном микрорайоне города, поэтому правоохранители предположили, что действовала одне и те же лица. И не ошиблись в своих догадках.

В результате принятых мер оперативники установили, что к совершенному могут быть причастны трое молодых мужчин 17, 19 и 23 лет. Двое из них местные, а третий - житель другой области, который в настоящее время проходит военную службу в одной из воинских частей, дислоцирующихся в городе. Кстати, старший из компании уже имел проблемы с законом, поскольку отбывал наказание за хулиганство и совершение имущественных и наркопреступлений.

В ходе проведения первоочередных следственных действий, полицейским удалось восстановить примерный ход событий той ночи. Оказалось, что товарищи, чтобы развлечься, решили угнать автомобиль. В одном из дворов они заметили ВАЗ, который, как им показалось, будет легкой добычей. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, злоумышленники откатили автомобиль в безопасное место, сломали замки на двери и попытались завести легковушку без ключа. Но техника не поддалась. Выясняя в чем же причина неудачи, молодые, обнаружили, что в автомобиле отсутствует аккумулятор. Чтобы устранить такой досадный недостаток, они решили раздобыть нужную вещь, сняв ее с какой-либо другой машины. Поэтому, сняли его с автомобиля «ВАЗ - 2104», который стоял неподалеку. Однако их снова постигла неудача - даже с аккумулятором похищенная техника не завелась. Поэтому, в сердцах побив стекла в «упрямом» транспорте и прихватив с собой украденный аккумулятор, троица отправилась дальше, и уже в одном из соседних дворов незаконно завладели автомобилем «ВАЗ - 2105».

«Вдоволь накатавшись и хорошо осознавая, что совершили правонарушение, молодые решили замести следы преступления, бросив подожжённую машину на одной из окраин Конотопа, - комментирует ситуацию Сергей Забозлаев, глава Конотопской полиции. - Но избежать ответственности им не удалось. Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в содеянном. Их действия следователи квалифицируют по ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Решается также вопрос об открытии уголовного производства еще и по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное повреждение имущества».

Сейчас следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины мужчинам за содеянное грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Окончательную точку в этой истории поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.