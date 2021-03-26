Двое конотопчан и военный угнали два авто, одно сожгли

Происшествие произошло в ночь на 30 марта в Конотопе. В полицию обратился 61-летний местный житель. Он сообщил, что его автомобиль «ВАЗ - 2101», который стоял во дворе у подъезда, похищен.
На поиски похищенного транспортного средства был ориентирован весь личный состав Конотопского районного отдела полиции: на месте происшествия работала следственно-оперативная группа, оперативники, участковые и полицейские реагирования патрульной полиции отрабатывали территорию неподалеку совершения преступления, установили и опросили возможных свидетелей и очевидцев происшествия, изучили записи с видеорегистраторов и камер видеонаблюдения системы «Безопасный город».
В это же время, проводя первоочередные розыскные мероприятия, полицейские получили еще два сообщения от жителей города: одно о незаконном завладении транспортным средством «ВАЗ - 2105», а другое - о похищении аккумулятора с автомобиля. Все правонарушения произошли в одном микрорайоне города, поэтому правоохранители предположили, что действовала одне и те же лица. И не ошиблись в своих догадках.
В результате принятых мер оперативники установили, что к совершенному могут быть причастны трое молодых мужчин 17, 19 и 23 лет. Двое из них местные, а третий - житель другой области, который в настоящее время проходит военную службу в одной из воинских частей, дислоцирующихся в городе. Кстати, старший из компании уже имел проблемы с законом, поскольку отбывал наказание за хулиганство и совершение имущественных и наркопреступлений.
В ходе проведения первоочередных следственных действий, полицейским удалось восстановить примерный ход событий той ночи. Оказалось, что товарищи, чтобы развлечься, решили угнать автомобиль. В одном из дворов они заметили ВАЗ, который, как им показалось, будет легкой добычей. Чтобы не привлекать к себе лишнего внимания, злоумышленники откатили автомобиль в безопасное место, сломали замки на двери и попытались завести легковушку без ключа. Но техника не поддалась. Выясняя в чем же причина неудачи, молодые, обнаружили, что в автомобиле отсутствует аккумулятор. Чтобы устранить такой досадный недостаток, они решили раздобыть нужную вещь, сняв ее с какой-либо другой машины. Поэтому, сняли его с автомобиля «ВАЗ - 2104», который стоял неподалеку. Однако их снова постигла неудача - даже с аккумулятором похищенная техника не завелась. Поэтому, в сердцах побив стекла в «упрямом» транспорте и прихватив с собой украденный аккумулятор, троица отправилась дальше, и уже в одном из соседних дворов незаконно завладели автомобилем «ВАЗ - 2105».
«Вдоволь накатавшись и хорошо осознавая, что совершили правонарушение, молодые решили замести следы преступления, бросив подожжённую машину на одной из окраин Конотопа, - комментирует ситуацию Сергей Забозлаев, глава Конотопской полиции. - Но избежать ответственности им не удалось. Злоумышленникам уже сообщено о подозрении в содеянном. Их действия следователи квалифицируют по ч. 2 ст. 289 «Незаконное завладение транспортным средством» и ч. 2 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Решается также вопрос об открытии уголовного производства еще и по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины «Умышленное повреждение имущества».
Сейчас следственные действия продолжаются. В случае доказательства вины мужчинам за содеянное грозит уголовное наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет. Окончательную точку в этой истории поставит суд, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.