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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Как поссорились Андрей Владимирович и Олег Николаевич?

Сегодня, 31 марта, на своей странице в Фейсбуке секретарь Сумского городского совета VII созыва Андрей Баранов опубликовал публичный ответ действующему секретарю горсовета Олегу Резнику.

Политики вступили в публичную перепалку из-за программы «Безопасный город», которую Андрей Баранова за 5 лет не довел до внедрения.

"Друзі, знайшов час відповісти на "закиди" секретаря Сумської міської ради Олега Рєзніка в мій бік аж у двох його дописах стосовно Безпечного міста. Він так мене повеселив, так все це мило, по-дитячому виглядає.

Дякую, Олеже Миколайовичу, за таку увагу до моєї роботи, але питання, яке озвучуєте треба вивчати, тут на авось не пройде, тут вам не студенти на парі! Вибачте, це політика до якої ви ще не звикли, да і по суті в якій ніколи не були. Так заскочили в раду на "горбу" президентського рейтинга, не розуміючи процесів і не працювавши в громадському секторі. Про історію активної громадянської позиції взагалі мовчу - її, схоже, просто не було. Тому, велкам в Сумську Політику.

А тепер стосовно того, що ви називаєте "встановлення відеокамер" чи "закупівлю та обладнання відеокамер", а насправді в масштабах міста це називається "Безпечне місто". А в Програмі Автоматизації, до якої ви вносили зміни, це називається - 4.27 "Встановлення сучасних систем відеоспостереження". Саме Систем, і, що важливо - сучасних!

Чому я акцентую увагу на цьому важливому аспекті? Тому що Безпечне місто - це система. Якщо ви хочете щоб вона успішно працювала та була життєздатною, вона має бути цілісною та мала здатність до самоорганізації. Ласкуткова автоматизація "а давайте поставимо камери на в'їздах в місто" вже на моїй пам'яті два рази закінчувалось "освоєнням" коштів - закупівлею камер, потім камери або викрадали (навіть у поліції!) або, в кращому випадку, їх переставляли на "побутові потреби" виконкома, далі списували. Все. Починай з початку.

Все дуже просто. Правда?

От ви і почали грати в цю гру. З самого початку.

Зато у підрядників є робота, люди ЗП отримують, хтось на новий Лексус "заробив"!

Питання в тому, хто ви по відношенню до цього? "Осваіватєль" чи системна людина?

Задайте собі три питання, якщо вам цікаво його дослідити, підключивши критичне мислення:

1. Чому з 2017 по 2020 рік було виділено в Програмі Автоматизації від 3 до 5 млн.грн. на рік, а Безпечного міста так і не з'явилось, а кошти перекидали на відеоспостереження в школах та будівлях служб міста.

2. Чому ні Поліція ні Служба безпеки не хотіли забирати кошти субвенцією, а наполягали, щоб цей проект робило місто?

3. Чому розроблений проект Безпечного міста, до якого залучено багато найкращих фахівців України, зроблено 6 ТОМІВ документації, спроектовано сучасний центр обробки даних (ЦОД), два комутаційних узла, оптичні мережі по всьому місту, під кожен мегапіксель камери розраховано пропускну здатність та архівування, детально пропрацьовано систему аналітики, спроектовано 1083 точки встановлення камер і ще багато-багато іншого - з 2017 по 2021 роки припадає пилом в Поліції під кримінальними справами?

Це дуже пов'язані питання. Подумайте над цим. Якщо треба, я допоможу розібратись. Схочете почути і "іншу думку", крім тієї в яку ви повірили. Звертайтесь.

Дуже цікаво те, що "почалося", коли структури побачили вартість проекта Безпечне місто в 76 млн.грн. (трошки менше $3 млн доларів) і почали ділити шкуру "невбитого ведмедя". Для довідки: в Києві тільки ЦОД обійшовся дорожче. Здається також в 2017 році.

На той час системно Безпечне місто було тільки у одиниць крупних міст та у двох десятках невеличких.

До речі, почитати всі ці томи можна дуже легко, лише має бути бажання це зробити. Все це лежить в сейфі в СМР (це з приводу того, що було зроблено).

А тепер порівняйте це з вашими "досягненнями" в робочій групі "щодо пріоритетних місць першочергового встановлення камер відеоспостереження". Ви уявляєте якою молекулою виглядає "визначення пріоритетних місць" в масштабах справжнього Безпечного міста?

Що ви там зробили? За 2 місяці "обговорили місця встановлення камер"? І навіть побачили, як програмне забезпечення працює на практиці? Вау! Це реальний результат! Повеселили.

Але проїхали, з ким не буває. Ви тільки починаєте. Будете наполегливим - все вийде. Я бажаю вам успіху в цій нелегкій справі. Бо я, власне, був разом з Олександр Лисенко ініціатором розробки документації "Безпечного міста" з метою системного його впровадження. Не з метою "закупівлі камер", а з метою повноцінного впровадження системи. Відчуваєте різницю?

Тому я ЗА Безпечне місто двома руками! І двома руками ПРОТИ чергової "закупівлі".

Згоден, мабуть, був наївним. І вже 4 роки вигрібаю кримінальні страви, обшуки і подібний "тиск". Але це був мій вибір.

Яким буде ваш вибір - покаже час. Запам'ятаєтесь ви як "осваіватєль" чи системна людина? Ось питання!

Попрацюйте ще трошки, наберіться досвіду. От тоді і поговоримо про "професійність". А зараз ми з вами в різних вагових категоріях, уж вибачте.

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P.S. Витратив 2,5 години свого життя не просто, щоб вам написати неприємних речей, а щоб ви подивились на проблему з іншої сторони, іншої перспективи і спробували не наступити на ті самі граблі, що і я.

Бажаю успіху! 

P.P.S. А щоб вам було легше проаналізувати вами зроблене та задокументувати підсумки роботи Робочої групи, написав вам депутатське звернення. Впевнений, пройде трошки часу - будете мені вдячні за нього! Якщо, звісно, вирішите на нього відповісти, а не "відписатись".

Ось посилання на дописи Олега Рєзніка

https://facebook.com/story.php?story_fbid=1704759559694945&id=100004827518810", - написал А.Баранов.c

В своем посте Олег Резник обвинил предшественника в том, что тот проголосовал против предложения о выделении средств на закупку и оборудование камер видеонаблюдения:

"Одним із пунктом Предвиборчої програми в депутати Сумської міської ради - "Суми - місто безпеки (забезпечення безпеки на вулицях шляхом встановлення камер відеоспостереження)".

24.03.2021 р. на засіданні V сесії Сумської міської ради VIII скликання, депутатами були підтримані мої пропозиції, про виділення коштів на закупівлю та обладнання камер відеоспостереження. Але чомусь, не всі депутати хочуть безпеку в нашому місті. Партія ЄС взагалі в голосуванні участі не брала, а колишній секретар СМР чомусь був проти (потрібно працювати, а не бла, бла...). Так і працюємо з профі в лапках!"

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