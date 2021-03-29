Сумська молодь може виграти цінні призи за перемогу в конкурсі екологічного спрямування

У департаменті інфраструктури міста повідомили, що для цього необхідно створити відео тривалістю до 30 секунд, у якому якнайширше та креативніше розкриється ідея впровадження та реалізації сортування та вторинного використання відходів у нашому місті.

Потому потрібно завантажити цей ролик на YouTube та заповнити реєстраційну форму для зворотного зв'язку.

Виконати ці умови слід до 18 квітня. Участь безкоштовна.

Десять авторів найкращих відео отримають цінні призи та можливість позмагатися із учасниками з Литви та Естонії за головний приз у транснаціональному етапі конкурсу.

Детальніше за посиланням.

Нагадаємо, конкурс організовано в рамках проєкту «Управління відходами на основі замкненого циклу» («Circular Based Waste Management»), що фінансується Ісландією, Ліхтенштейном та Норвегією через Фонд Єдиного економічного простору та Норвегії для регіонального співробітництва.