На Сумщине началась весенняя посевная кампания Погодные условия, сложившиеся в Сумской области, способствовали завершению подкормки озимых культур и многолетних трав, и закрытию влаги на запланированных площадях.

По состоянию на 30 марта всеми районами области проведена подкормка озимых зерновых на 167,5 тыс. га, или 92% к общей площади, в том числе пшеницы озимой - 157,6 тыс. га. Кроме того, рапс озимый подкормлен на 19,7 тыс. га, что составляет 96% к прогнозу.

При этом 80% площадей озимых зерновых культур находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии, слабые и прореженные - 20%.

Сейчас хозяйствами Роменского района начат сев ранних яровых культур, в частности ярового ячменя посеяно на площади более 100 га, овса и гороха 30 га.

При благоприятных погодно-климатических условиях аграрии Сумщины постепенно будут наращивать темпы проведения посевной кампании.