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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:22201

87-летняя жительница Шостки отдала на лечение фейковой дочери 40 тысяч

Пытаясь материально помочь дочери, которая якобы попала в ДТП и срочно нуждается в операции, 87-летняя жительница Шостки передала посыльному 40000 гривен.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 87-летняя жительница Шостки. Пенсионерка рассказала, что днем на ее стационарный телефон позвонила женщина. Последняя, рыдая, рассказала, что ее сбила машина и ей срочно нужна дорогостоящая операция. Телефонная собеседница называла ее мамой, поэтому последняя решила, что беда случилась с ее дочерью, которая живет в Киеве.

Чтобы помочь родному человеку, жительница Шостки выполнила просьбу «дочки», передав посыльному, который пришел к ней домой, 40000 гривен своих сбережений.

Вечером она смогла дозвониться до внучки, которая заверила старушку, что это были мошенники.

Во время беседы с правоохранителями потерпевшая рассказала, что до передачи денег несколько раз пыталась дозвониться до дочери, однако ее звонки обрывались, якобы, из-за неисправности на линии.

В полиции по данному факту решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины. Правоохранители снова обращаются к гражданам с просьбой не доверять телефонным собеседникам, кем бы они ни назывались. В случае, если ваш собеседник заводит речь о родственниках, которые якобы стали причиной ДТП или сами попали в аварию, находятся в полиции или требуют немедленного лечения, и для их спасения необходимы значительные суммы денег - знайте, вы общаетесь с мошенником. Поэтому обязательно возьмите паузу в разговоре и позвоните родным, выясните, нужна ли им ваша помощь и какая именно. Никогда не поддавайтесь панике и эмоциональном давления со стороны собеседника. Будьте бдительны и не дайте себя обмануть, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Досуг
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